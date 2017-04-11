Мнение: борьба за Северный полюс предстоит нешуточная

11 Апреля 2017 года, 13:30

МИР/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – Россия и Дания могут разделить Северный полюс после одобрения заявок в ООН, считают в РАН. Политолог Алексей Гусев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что и другие страны, претендующие на акваторию Арктики, не останутся в стороне.

Россия и Дания могут разделить хребет Ломоносова, проходящий через Северный полюс, после одобрения своих заявок о расширении континентального шельфа в комиссии ООН. Об этом заявил РИА Новости координатор подготовки российской заявки от Российской академии наук, заместитель директора по геологическому направлению Института океанологии имени Ширшова РАН Леопольд Лобковский.

«Хребет Ломоносова соединяет наш шельф и гренландский, то есть датский. Поэтому и они могут продлевать, и мы можем продлевать. Если нашу и их заявку примут в комиссии ООН, тогда Россия и Дания этот хребет разделят посередине где-то у Северного полюса», — сказал Лобковский.

По его словам, чтобы разделить шельф между Россией и Данией по срединной линии, нужно будет отсчитать морские мили от береговой зоны каждой страны.

Россия в 2015 году подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова и других образований. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа нужно доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.

Россия начала в декабре 2016 года переговоры по шельфу с Данией, которая также подала заявку в ООН на расширение шельфа, при этом датская заявка пересекается с российской.

Алексей Гусев в эфире радио Sputnik напомнил, что арктическими считаются восемь стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания, имеющие океанические границы, и Исландия, Швеция и Финляндия, которые не имеют в Арктике океанических границ. Но все они претендуют на акваторию Арктики. Позиции Дании и России, по его мнению, более предпочтительны.

«Потому что хребет Ломоносова простирается от территории России через Северный полюс к Гренландии – территории Дании. Мы предлагаем Дании решить этот вопрос в двустороннем порядке. Но пока о двусторонних отношениях в рамках этого процесса – деления Арктики по хребту Ломоносова – они не дали положительного ответа, ссылаясь на то, что все это должна решать комиссия», — отметил Гусев.

По его словам, это большая задача, так как под Арктикой залегает большое количество природных ресурсов. Только по разведанным ресурсам это примерно 22% мировых ресурсов углеводородов.

«Все страны, думаю, заявят о своих претензиях. Циркулем, конечно, можно поделить Северный полюс, но заявка будет рассматриваться достаточно долго. И здесь, конечно, могут вмешаться и крупные игроки. Кстати, Китай заявил о своих интересах в Арктике. Поэтому не все так однозначно», — сказал Гусев.