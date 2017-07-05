Опорный университет Мурманской области готов позаботиться о подготовке кадров для экономики региона

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе» Программа мероприятий ко Дню металлурга на «Олконе»
Свежая треска на День рыбака в Мурманске Свежая треска на День рыбака в Мурманске
Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт Продолжается набор на обучение в МГЭУ Северо-Западный институт
Празднуем День рыбака в «ДОМИКАХ У ФОРУМА» Празднуем День рыбака в «ДОМИКАХ У ФОРУМА»
МАГУ продолжает приём абитуриентов МАГУ продолжает приём абитуриентов
 
 

Видеоновости16+

Викинги и русы поздравили Кандалакшу с 500-летием
 
 
 
 

Курсы валют 06.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
76,8804
0,3144
1 USD
Доллар США
59,5787
0,3492
1 EUR
Евро
67,6754
0,3788
10 NOK
Норвежских крон
71,2459
0,4413
10 SEK
Шведских крон
70,0226
0,5256
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

5.3 м/с
давление 753.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

 
 
 
 

Выбор редакции

Минздраву и Кандалакшской ЦРБ досталось от прокуратуры
05 Июля 2017, 16:24
Минздраву и Кандалакшской ЦРБ досталось от прокуратуры
Ространснадзор проверит авиакомпанию Red Wings
05 Июля 2017, 15:43
Ространснадзор проверит авиакомпанию Red Wings
Минтранс разрешил не регистрировать квадрокоптеры. Пока
05 Июля 2017, 15:18
Минтранс разрешил не регистрировать квадрокоптеры. Пока
Россия теряет 0,5% роста ВВП из-за демографии
05 Июля 2017, 12:46
Россия теряет 0,5% роста ВВП из-за демографии
 
 
 
 

Самое читаемое

Минздраву и Кандалакшской ЦРБ досталось от прокуратуры
05 Июля 2017, 16:24
Марина Ковтун просит авиакомпании ввести дополнительные рейсы Мурманск-Москва
05 Июля 2017, 10:10
Сотрудник магазина бытовой техники в Мурманске похитил более 70 тысяч рублей
05 Июля 2017, 10:50
Причиной отключения электроснабжения в центре Мурманска стало короткое замыкание
05 Июля 2017, 11:35
Мончегорского истязателя отправили за решётку
05 Июля 2017, 13:07
Ространснадзор проверит авиакомпанию Red Wings
05 Июля 2017, 15:43
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Точка зрения » Опорный университет Мурманской области готов позаботиться о подготовке кадров для экономики региона
 
 
 
 
06 Июля 2017 года, 09:50

Опорный университет Мурманской области готов позаботиться о подготовке кадров для экономики региона


География проекта Минобрнауки России «Опорные университеты» охватывает сегодня более 30 регионов страны. Основная задача каждого из 33 вузов-участников проекта — активно трудиться на благо экономики и социального развития родных территорий, вести качественную подготовку специалистов, востребованных на региональном рынке труда.

Стратегические планы развития опорных университетов напрямую связаны с региональными особенностями. Где-то больший упор сделан на проекты в области сельского хозяйства, где-то в приоритете нефтегазовая тематика, где-то авиакосмические технологии...

Освоение арктических просторов тема актуальная для Мурманской области, которая занимает особое место среди северных регионов страны как западный форпост России в Арктике. Здесь сформированы мощные горнопромышленный, рыбохозяйственный и транспортно-логистический комплексы. Область обеспечивает 100% общероссийского производства апатитового, нефелинового, бадделеитового концентратов и электролитного кобальта высших марок, более 50% никеля, 10% железорудного концентрата, 7% рафинированной меди, 16% улова рыбы и свыше 14% перевозок грузов морским транспортом.

Во многом благодаря уникальным природно-климатическим условиям Кольского залива, максимальной близости к шельфовым месторождениям Западной Арктики, значительным инфраструктурным возможностям и серьезному кадровому потенциалу Мурманская область является идеальной площадкой для размещения современных баз обеспечения освоения Арктического шельфа и локализации высоких технологий.

По итогам «второй волны» конкурса Минобрнауки России статус «опорный вуз» получил Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) — крупнейший на сегодня вуз региона, в котором обучаются 4,5 тысячи студентов. Получение статуса опорного регионального университета предусматривает, в том числе, федеральное финансирование для модернизации образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, материально-технической базы, развития кадрового потенциала вуза.  

Сейчас МАГУ, как и его коллеги по «второй волны», готовится представить в Минобрнауки России свой стратегический план развития. Одновременно с реализацией проектов этого плана университету предстоит пройти серьезное испытание, связанное с присоединением к нему Мурманского гостехуниверситета (МГТУ). Работы в этом направлении, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, уже начаты.

Объединение организаций — это всегда процесс не из простых и не из легких. Стоит отметить, что для опорных вузов «первой волны» это было одним из обязательных условий получения ими нового статуса. Все они справились с поставленными задачами и продолжают сегодня действовать, реализуя свои программы развития, ведя набор абитуриентов...

В случае с МАГУ есть особенности, которые требуют отдельной проработки, поскольку речь идет об объединении вузов, изначально находящихся в разной ведомственной подчиненности: Мурманский арктический госуниверситет — подведомственная организация Минобрнауки России, учредителем МГТУ являлось Федеральное агентство по рыболовству. Это требует особых подходов и внимания к выполнению этой процедуры.

На сегодняшний день, в соответствии с распоряжением Правительства РФ, МГТУ сменил учредителя и передан в ведение Минобрнауки России.

Выступая на заседании Госкомиссии по развитию Арктики в рамках Международного арктического форума, министр образования и науки РФ Ольга Васильева отметила: «В настоящее время по инициативе губернатора в Мурманской области создается крупный многопрофильный региональный вуз на базе Мурманского арктического госуниверситета. Здесь будет решаться задача по обеспечению ценными кадрами горнодобывающей, туристической, транспортно-логистической и других отраслей, которые развиваются в Арктической зоне».

По ее словам, этот будущий объединенный университет будет реализовывать 184 образовательные программы, включая 53 программы среднего профессионального образования. Министр также обозначила сохранение в полном контрольных цифр приема на 2017–2019 годы.

Подробнее об объединении вузов шла речь на недавней проектно-аналитической сессии, участие в которой приняли представители трех федеральных министерств, глава региона, команды обоих вузов во главе с ректорами. По мнению губернатора Мурманской области Марины Ковтун, статус опорного вуза — это, прежде всего, новые возможности  для региона.

«Уверена, что в первую очередь мы должны поставить во главу угла и интересы молодежи, и интересы региональной экономики», — подчеркнула губернатор в своем выступлении. По ее словам, необходимо разработать согласованную концепцию создания и развития нового научно-образовательного центра подготовки кадров для Арктической зоны России, а также «снять все тревоги и сомнения, вдохновиться перспективами и сформировать сплоченную команду единомышленников».

Необходимость подготовки квалифицированных кадров непосредственно в регионе связана в том числе с индустриальным характером региональной экономики, высоким уровнем урбанизации (94% населения Мурманской области проживает в городах), сложившимся комплексом инфраструктуры. Создание объединенного университета изменит образовательный профиль Мурманской области и станет существенным фактором его развития, препятствующим продолжающемуся оттоку населения в другие регионы.

Как отметил глава Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Александр Соболев, наиболее важное сейчас – «создать образ и контур будущего», поскольку речь идет об объединении  вузов, «которые имеют разную культуру, разные представления о своей работе». Необходимо определиться с рамочным видением будущего университета, сроками процедуры присоединения МГТУ, понять возможные риски и пути их устранения.

По словам ректора МАГУ Андрея Сергеева, речь идет о такой форме слияния, как присоединение, что гарантирует сохранение имеющихся прав студентов и других социальных норм. А также позволяет суммировать имеющиеся у вузов лицензии на осуществление образовательной деятельности и госаккредитацию реализуемых образовательных программ. Тем самым для студентов объединенного вуза риски, связанные с «переходным периодом», отсутствуют. Оговорены и гарантии сохранения профессорско-преподавательского состава. Фактически регион получит новый университет с удвоенными мощностями: по количеству программ высшего и дополнительного образования, по преподавательскому и студенческому потенциалу, по площадям и инфраструктуре кампуса.

Ректор МГТУ Сергей Агарков — за поиск консенсуса, к которому, как он отметил в одном из своих интервью «безусловно, надо стремиться». «И как бы формально это ни звучало, он заключается в обеспечении гарантий обучающихся, трудовых прав работников университета, в проведении на надлежащем уровне приемной кампании абитуриентов с учетом интересов и потребностей работодателей». Главное — не должно страдать качество морского профессионального образования», — уверен ректор МГТУ.

Среди наиболее актуальных задач, решение которых сегодня ищут заинтересованные стороны, — вопросы правопреемственности в области отраслевого образования, обеспечения плавательной практики, получения обучающимися по морским специальностям рабочих дипломов. Как вписать в новый объединенный университет морское образование? Как создать новую организационную модель, которая наиболее эффективно и полно будет удовлетворять требованиям подготовки специалистов для работы на рыбопромысловых судах?

Необходимость решения не только этих вопросов стоит сегодня перед МАГУ и Минобрнауки России, как новым учредителем вуза, которому предстоит объединение.

Стоит отметить, что на сегодняшний день МГТУ имеет действующее соглашение с Минтрансом России, что позволяет ему в этом году осуществить выпуск и прием абитуриентов по морским специальностям, с последующей возможностью для них стать полноценными членами экипажей морских судов.

Для ряда ФОИВов — например, МЧС, Минтранса, Минобороны России и прочих — подобные требования к подготовке специалистов являются нормой, но и Минобрнауки России имеет такой опыт с Севастопольским госуниверситетом. Тем не менее ситуация в Мурманске во многом уникальна. И одна из задач — выстроить на примере Мурманской области рабочую модель, которую в будущем можно масштабировать, обеспечивая на должном уровне отраслевое образование. Формирование системы опорных университетов, которое сегодня происходит в рамках проекта Минобрнауки России, способно помочь в решении этого вопроса и дальнейшем тиражировании лучших практик. 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта