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Главная » Точка зрения » Навальный встретился с жителями Мурманска
 
 
 
 
16 Сентября 2017 года, 12:25

Навальный встретился с жителями Мурманска


МУРМАНСК/ 16 сентября/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоялась встреча оппозиционного деятеля Алексея Навального с жителями и гостями города. Встреча проходила в формате митинга в сквере, расположенном в центре города. Мероприятие было согласовано с местными властями: сквер обнесли ограждениями, на входе работали рамки-металлодетекторы, безопасность обеспечивали сотрудники полиции. Мурманск стал первым городом в серии поездок по городам России. Выбор на него пал не случайно.

«Было много скепсиса: придут люди или не придут. Мы как раз решили начать с города, который многие оппозиционные деятели считают довольно проблемным – здесь, якобы, нет какой-то большой активной политической жизни. Приехать в Мурманск на первую встречу – это был для нас вызов или экзамен», - пояснил Алексей Навальным журналистам.

По подсчётам организаторов в митинге приняли участие около 2600 человек. Впрочем в социальных сетях эту цифру подвергли сомнению, утверждая, что в сквере собралось не более 500 участников. Такой же цифры придерживается источник «Би-порта» в правоохранительных органах.

Не обошлось и без инцидентов. В какой-то момент к сцене через заграждающие барьеры пытался пробиться неизвестный мужчина. Он кричал неразборчивые фразы в адрес Навального. О его намерениях ничего неизвестно, довольно быстро его задержала полиция. Происшествие осталось без внимания оппозиционера, о нём ему рассказали уже после митинга. Он отметил работу полиции, позднее заявив, что наслышан о местных правоохранительных органах, которые в большинстве своём не берут взяток и ведут себя тактично.

«Приятно, что нет сплошных оцеплений, огромного количества военизированной силы, автозаков. В этом смысле мурманская полиция показала себя на высоте, я доволен», - добавил Алексей Навальный.

Говоря о самом Мурманске, Навальный отметил, что город красивый, хотя посмотреть он успел не всё.

«Мурманск навсегда останется в моей душе и в моей памяти городом, который оказал мне такой тёплый приём», - сказал он.

 

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  • Мы мимо проходили когда там происходило собрание ЛГТБ сообщества Навального человек 200 ну максимум 300 было
 
 
 
 
 
 
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