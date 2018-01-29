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Главная » Точка зрения » Поход мурманчанки за iPhone X «взорвал» соцсети
 
 
 
 
29 Января 2018 года, 13:15

Поход мурманчанки за iPhone X «взорвал» соцсети


МУРМАНСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – Знала ли жительница Мурманска Наталья Нетребская, что в один прекрасный день проснётся известной на всю Россию? Едва ли. Но январский поход за новым телефоном вышел ей, если можно так сказать, боком. Тысячи лайков, сотни репостов, быстро выросшее количество подписчиков – итог нескольких незамысловатых постов.

По сути, женщина не сделала ничего необычного. Если внимательно изучить её страницу, то можно заметить, что северянка очень любит фотографировать себя. Меняются только костюмы и декорации, иногда и выражение лица. Но сюжет остаётся прежним – Наталья где-то в Мурманске. Вот и покупка нового и, пожалуй, самого дорогого на сегодняшний день смартфона iPhone X превратилась в выразительную фотоисторию. Вот Наталья показывает свой «старый» Samsung Galaxy S8 plus, который ей надоел. Вот демонстрирует веер из купюр. Через мгновение у неё в руках оказывается коробочка с заветным телефоном, а на последних снимках можно увидеть и само «устройство мечты».

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То ли таинственный взгляд, то ли загадочная, почти как у Моны Лизы, улыбка – сейчас уже не понять, что так привлекло пользователей «Вконтакте». «Твое лицо, когда покупаешь iPhone X за 90к деревянных», «Будет стоять на аве», «Я лично подписалась на неё. Это прикольно. Но потом она внесла меня в чс...тигрица» - упражняются пользователи социальных сетей в иронии.

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Загадочности Наталье добавляет и тот факт, что некоторые фотоистории из её жизни оказались выдуманными. Например, в январе 2017 года она рассказала и показала свой отдых на Мальдивах. Однако, как удалось выяснить, все фотографии, которые якобы были сделаны ею лично, были взяты с различных интернет-ресурсов и обработаны до состояния трудной узнаваемости. Где-то откровенный фотошоп виден и не вооружённым взглядом. Например, на снимках, где Наталья стоит рядом с пальмой или сидит в самолёте. В ноябре 2016 года мурманчанка выдумала поход в салон красоты, где ей якобы сделали кератинирование волос и маникюр. Фотографии также были взяты из различных источников. Что подтолкнуло её к таким действиям, сейчас не известно. Наталья ограничила возможность писать ей сообщения.

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  • Кретинирование мозга ей сделали, а не кератинирование волос ;-))
  • Хочется верить, что эта женщина образец сарказма и иронии. Хочется верить.
 
 
 
 
 
 
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