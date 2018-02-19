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Главная » Точка зрения » Предприниматели и чиновники поспорили о развитии Териберки
 
 
 
 
19 Февраля 2018 года, 16:30

Предприниматели и чиновники поспорили о развитии Териберки


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 февраля/ БИ-ПОРТ — Обсуждение Териберки на региональном уровне превращается в тонны комментариев, которые как грибы после дождя вырастают под новостями об Украине или США. Одни видят в прибрежном селе паровоз туристической отрасли региона, другие — разруху и уныние.

Вот и запись в Facebook местного предпринимателя собрала под собой разномастную публику, чиновников, представителей рыбной отрасли, журналистов и других. Ведь Дмитрий Пантин всего лишь поделился наблюдением, что жители Териберки не очень активно следят за тенденциями и не проявляют активности в связи с ростом числа туристов, приезжающих к ним в село.

В комментариях ожидаемо отметили, что в Териберке негде работать, закрыли «кормившую» некоторую часть населения рыбоперерабатывающую фабрику, да и в целом обстановку охарактеризовали небезызвестной частью тела. Защищать «святое» взялся генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Вадим Уланов.

«Фабрика работает при наличии сырья. В Териберке сейчас есть стабильный турпоток. Ремонтируются дороги, открываются новые места размещения, развивается гайдинг, продажи сувениров и т. д. Всем бы такую ***** (ту самую часть тела, - ред.)», - пишет Уланов.

Комментаторы предложили Уланову проснуться и не нести бред. Так, некоторые обратили внимание, что работа фабрики носит очень условный характер, потому что сырьё для неё завозят раз в месяц. Назвать это стимулом для проживающих там людей очень сложно. Поддержать Вадима Уланова в комментарии пришёл бывший руководитель Корпорации развития Мурманской области Алексей Барышкин. Он попросил конкретно указать, в чём не прав его преемник. И ему ответили.

«Неправда, что она (фабрика, - ред.) работает. Раз в месяц и к приезду сотрудников правительства Мурманской области ее запускают. Вот так она у вас, в правительстве, работает. Вы бы, Алексей, с таким рвением не нас на форуме пытали, а с работниками, кто «работает» на этой фабрике пообщались. Все бы встало на свои места», - написал Андрей Осокин.

Барышкин согласился, что фабрика проблема, и была такой ещё с начала открытия, но добавил, что с трудностями сейчас сталкивается вся рыбопереработка. А что до туристов, то будущее — не за китайцами, уверен он.

«Квалифицированный турпоток - это не китайцы. Хоть и китайцев действительно много, но будущее потока не за ними. Более того, некоторые из «хостелодержателей» уже переориентировались с китайцев на корейцев, тайцев и других туристов [...] Териберчанам лишь можно посоветовать - ловить момент, пока бабло само течет в руки. Потом действительно может быть поздно », - написал Алексей Барышкин.

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  • да какой туризм... ну что за бред. кто сюда должен ехать? бюджетников вместо Крыма сюда заставить приезжать? ))).
  • Всего то надо разрешить местным аборигенам ловить рыбу и краба и продавать, а не только для внутреннего употребления использовать. И фабрика сразу заработает, и поток туристов в разы увеличится. В Киркенесе краба ловить можно, тут нельзя. А все потому что законы под олигархов ( рыбных баронов) написаны. А на население местное плевать. Туристов пусть развлекают. Предложили бы сразу криптофермы строить, что мелочится. Холодно и электричества немерено.
 
 
 
 
 
 
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