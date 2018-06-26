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27 Июня 2018 года, 13:00

Мурманские страсти по бензину


МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – Пошёл второй месяц, а разговоры о резком скачке и высокой стоимости бензина никак не утихают. Президент налево-направо раздаёт поручения, в своей манере перекладывая решение этой проблемы на своё же правительство. Федеральное правительство собирает совещания, на которых договариваются в срочном порядке выработать стратегию по снижению цен на топливо, создают рабочие группы, которые в свою очередь тоже собираются, чтобы всё посчитать и доложить на очередном заседании. Не остался в стороне и глава госкомпании Игорь Сечин, который попытался объяснить высокие цены на бензин на внутреннем рынке девальвацией рубля, ростом цен на мировом рынке и непривлекательностью нефтепереработки в стране. При этом, по подсчётам экономистов, реальная стоимость одного литра бензина без налогов не превышает 12-15 рублей.

К бензиновому хайпу тут же подключились провластные общественники, призвавшие россиян звонить на «горячую линию» и докладывать о стоимости бензина в их регионе. В результате такого «исследования» выяснилось, что стоимость АИ-95 в Мурманской области составляет аж 55 рублей за литр, что выводит регион в ТОП самых дорогих субъектов по цене на бензин.

Вместе с тем, если ознакомиться с мониторингом цен на топливо, который еженедельно публикует региональная антимонопольная служба, таких значений нет. Столь высокие цены характерны только для двух заправок, расположенных на границе с Финляндией – на пунктах пропуска «Салла» и «Лотта». Напомним, что УФАС составляет итоговый мониторинг на основе данных, предоставляемых компаниями «Лукойл», «Роснефть», «Статойл», «Колизей», «Витэк», «Спецтехнология» и «Вега». Например, АЗС, расположенная у МКПП «Лотта», принадлежит компании «Нафта-трейд», которая не входит в объекты мониторинга антимонопольщиков, и на ней всегда цены на бензин были выше, чем в среднем по области – по данным на 11 июня 2018 года 95-й бензин там стоит 55,50 рублей за литр. Так же выше цена бензина на автозаправке у пункта пропуска «Салла», которая, согласно открытым данным, принадлежит компании «Витэк», которая входит в мониторинг.

Итак, мы решили проехать по некоторым заправкам Мурманска и ближайшего пригорода, чтобы убедиться в том, что данные УФАС и цены на бензин на АЗС реальны и совпадают. Маршрут пролегал из центра до Кооперативной, далее – по «ленинградке» до аэропорта и обратно через Кольскую развилку по прибрежной автодороге до вокзала.

АИ-92

АИ-95

Дт

«Сёркл Кей»* (Кольский)

46,65

45,75

48,35

«Лукойл»* (Кооперативная)

43,59

47,09

48,80

«Роснефть»* (Серебрянская развилка)

41,80

44,50

46,40

АЗС у аэропорта**

40,00

43,00

45,00

Альянс-ойл (12 стройка)***

41,70

44,40

46,30

Спецтехнология (Прибрежная а/д)

43,00

45,80

48,80

Примечания.

* По ходу следования на маршруте присутствовали несколько сетевых АЗС («Сёркл Кей», «Лукойл» и «Роснефть»), цены на которых были идентичными.

** Автозаправка у мурманского аэропорта не является объектом мониторинга регионального УФАС. Вместе с тем, несмотря на дешевизну топлива, пользователи соцсетей высказывают сомнения относительно объема оплаченного и залитого в бак бензина. По мнению ряда мурманчан на АЗС по-просту недоливают.

*** АЗС «Альянс-ойл» также не входит мониторинг УФАС.

Так или иначе, но бензиновая тема, равно как и повышение ставки НДС до 20% и пенсионного возраста – одни из главных на ближайшее обозримое будущее. Пенсионная тема, к слову, уже вышла в протестную стадию – во многих городах пройдут митинги против повышения пенсионного возраста.

Несмотря на заявления антимомопольщиков о начале снижения стоимости топлива, реального падения цен пока не видно. Экономисты отмечают, что высокая стоимость нефтепродуктов уже в краткосрочной перспективе негативно отразится на стоимости товаров и услуг, так как зачастую в их себестоимости топливо занимает значительную долю. А рост цен неминуемо приведёт к очередному витку инфляции, и обещанный рост пенсий в пересчёте на потребительскую способность может оказаться не более чем профанацией.

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