За прошедшие сутки на дорогах области пострадало 6 человек

22 Декабря 2016 года, 10:29

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ — За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых получили травмы 6 человек, в том числе 1 несовершеннолетний.

21 декабря в 09:55 в Кольском районе на 1368-м километре автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Киа Рио», совершая обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен», совершил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ-3302». В результате ДТП госпитализирован пассажир автомобиля «Киа Рио», еще два пассажира того же автомобиля, в том числе годовалая девочка, перевозившаяся без удерживающего устройства, обслужены амбулаторно.

21 декабря в 13:00 в Мурманске на проспекте Кирова водитель автомобиля «Ауди», двигаясь по дворовой территории, допустила наезд на пешехода. Пострадавший обслужен амбулаторно.

21 декабря в 19:30 в Оленегорском районе на трасса Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Мазда 6» не соблюла дистанцию до впереди идущего автомобиля «Фольксваген», что привело к столкновению. В результате происшествия пострадали оба водителя.

Фото: ngs.ru