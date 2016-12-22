475 нарушений ПДД зафиксировано в Мурманской области за сутки

22 Декабря 2016 года, 11:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ — При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки на территории Мурманской области было выявлено 475 нарушений Правил дорожного движения.

23 нарушения допущено пешеходами, 8 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 11 водителей.

Выявлено 14 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 220 нарушений ПДД. 6 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 86 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.