Мурманчане требуют остановить рост тарифов на общественный транспорт

22 Декабря 2016 года, 16:10

МУРМАНСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ — Мурманчанка, общественная активистка Виолетта Грудина создала петицию с требованиями остановить рост цен за проезд в общественном транспорте. Обращение направлено в адрес главы регионального Минтранса Дмитрия Соснина и губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

«В Мурманске стоимость проезда одна из самых дорогих по стране. А с 1 января 2017 года плата за проезд с 25-ти рублей увеличивается до 28-ти рублей за одну поездку. Следует отметить, что второй год доходы северян падают и повышение тарифа ударит по социально незащищенным слоям населения. Депутаты перекладывают на население затраты на проезд в общественном транспорте», - заявлено в обращении. Создатель петиции также считает, что увеличение стоимости проезда не обеспечивает качественного удовлетворения потребностей горожан в пассажирских перевозках.

Напомним, что с ноября 2016 года в рамках рабочих совещаний представители исполнительной и законодательной власти обсуждали размер тарифов, но так и не пришли к единому мнению. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в рамках своего итогового отчёта заявила, что решение по размеру тарифов будет принято в том числе и с привлечением общественности, однако комитет по тарифному регулированию неожиданно утвердил тариф на проезд в общественном транспорте в размере 28 рублей за одну поездку.

В петиции выдвигаются конкретные требования, в том числе «оставить стоимость проезда в 25 рублей». Кроме того, активисты требуют передачи вопроса о регулировании тарифа на общественный транспорт на личный контроль главы региона и «проверить деятельность Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области по исполнению основных задач Министерства».

По состоянию на 16:23 263 декабря обращение подписало 39 человек. Следует отметить, что петиции, созданные на сайте «Change.org», не обладают никакой юридической силой и не обязывают законодательные и исполнительные органы власти как-либо реагировать на них.