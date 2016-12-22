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Главная » Авто » Расписание движения общественного транспорта в Мурманске в Новогоднюю ночь
 
 
 
 
22 Декабря 2016 года, 16:24

Расписание движения общественного транспорта в Мурманске в Новогоднюю ночь


МУРМАНСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Троллейбусы маршрутов №4, №6 и автобус маршрута №18 изменят маршруты в Новогоднюю ночь.

В сторону юга самый поздний троллейбус №4 с улицы Лобова выйдет в 4:11, с Челюскинцев – в 4:23, с Привокзальной площади – в 4:26, с проспекта Кольского – в 4:36, с Автопарка – в 4:43.

В сторону севера троллейбус №4 выйдет в 4:53 с Щербакова, в 5:02 с Автопарка, в 5:08 с Пономарева, в 5:20 с Привокзальной площади и в 5:23 с улицы Челюскинцев.

Последний троллейбус №6 в сторону юга с Карла Либкнехта поедет в 4:10, с площади Пять углов – в 4:17, с Кольского – в 4:25, с Автопарка – в 4:32.

В сторону севера троллейбус №6 отправится с Героев Рыбачьего в 4:49, с Автопарка – в 5:05, с Пономарева – в 5:11, с площади Пять Углов – в 5:21.

Последний автобус №18 в южную сторону с улицы Саши Ковалева выезжает в 3:07, от кинотеатра «Мурманск» - в 3:29, с площади Пять углов – в 3:33, с проспекта Кольский – в 3:41, с Автопарка – в 3:48.

В сторону севера автобус №18 выйдет в 4:01 с улицы Фадеев ручей, в 4:10 – с Автопарка, в 4:16 – с Пономарева, в 4:26 с площади Пять углов и в 4:31 от кинотеатра Мурманск.

Полное расписание можно посмотреть здесь.

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