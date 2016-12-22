Volvo S90 R-Design дебютировал в России

22 Декабря 2016 года, 19:04

Российский офис Volvo объявил о начале приема заказов на спортивную версию R-Design флагманского седана S90.

Новинка получила более агрессивные бампера, передний сплиттер, иные противотуманные фары, расширенные боковые накладки и колесные диски с оригинальным дизайном «бриллиантовая огранка». В салоне можно различить новые спортивные педали и кресла с контрастной прострочкой, отделку элементов «под карбон», особые коврики, алюминиевые вставки и декоративные компоненты с уникальным для этой версии дизайном.

Моторная гамма спортивной модификации ничем не отличается от стандартного S90. Российским клиентам доступно три двигателя: атмосферный T5 2.0 мощностью 249 л.с, турбированный Т6 2.0 мощностью 320 л.с., а также дизель D5 2.0 мощностью 235 сил. Все силовые установки оснащаются единственной автоматической коробкой передач с восемью ступенями.

Стоимость Volvo S90 R-Design составляет 3 046 000 рублей с мотором Т5, 3 744 000 с мотором Т6 и 3 504 000 рублей за дизельную версию.

Новое поколение S90 получило множество электронных «фишек», которые сделают процесс вождения максимально простым и приятным. Например, седан оснащается системой полуавтономного управления - при езде по трассам на скоростях до 130 км/ч автомобиль может самостоятельно перестраиваться, тормозить, разгоняться и предупреждать водителя об опасностях. Кроме того, S90 получил функцию автоматического «парковщика» - парковаться вдоль и поперек машина также может без участия водителя.

Цены на обычный S90 начинаются от 2 641 000 рублей за 249-сильный седан.

Евгений Голанов