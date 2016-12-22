Skoda обновила модели Octavia RS и Scout

22 Декабря 2016 года, 19:28

Вслед за обычным лифтбеком и универсалом Octavia, компания Skoda провела «подтяжку лица» спортивной версии RS и универсалу повышенной проходимости Scout.

Внешность «заряженной» Октавии изменилась по тем же канонам, что и стандартные модели - автомобиль получил двухсекционные светодиодные фары головного света, другую решетку радиатора и измененные фонари. Как спортивная версия, Октавия RS дополнительно отличается расширенными бамперами, трапециевидными патрубками выхлопной системы, спойлером на крышке багажника и увеличенными колесными дисками - в базе стоят колеса на 17-дюймов, опционально доступны 18- и 19-дюймовые. Помимо этого, у обновлённой модели занизили заднюю подвеску на 15 мм и расширили колею на 30 мм.

Среди технологических новинок есть мультимедийный комплекс Columbus c 9.2-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающий интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, функция мониторинга «мертвых зон», система помощи при движении с прицепом и система предупреждения о поперечном движении сзади.

Мощность 2-литрового бензинового турбомотора выросла на 10 л.с. - теперь спортивная Октавия развивает 230 сил. С 0 до 100 км/ч и с механической шестиступенчатой коробкой автомобиль разгоняется за 6,7 секунд, «максималка» равна 250 км/ч. Альтернатива «механике» - шестиступенчатый робот DSG с двумя сцеплениями.

В Европе также доступна дизельная Octavia RS с 2-литровым 184-сильным агрегатом. Если бензиновая модификация может быть только переднеприводной, то для дизельной доступен еще и полный привод. Но в России такой модели не будет. На российский рынок рестайлинговая Octavia RS выйдет во втором квартале 2017 года. Цены объявят ближе к началу продаж. Дореформенный лифтбек Octavia RS сейчас продается от 2 094 000 рублей, универсал - от 2 169 000 рублей.

Что касается универсала повышенной проходимости Octavia Scout, то здесь те же самые новые фары и фонари, но повышенный на 30 мм клиренс по сравнению с обычным универсалом Combi, пластиковая защита «по кругу» и серебряные вставки на бамперах. Инженеры немного расширили внедорожные способности модели, уменьшив угол въезда до 16,6°, и увеличив угол съезда до 14,5°.

Обновленный «Скаут» оснащается 150-сильным дизелем 2.0 TDI, работающим в паре с шестиступенчатой «механикой» и c семиступенчатым «роботом» DSG. Разгон до первой сотни занимает 9,1 секунды при максимальных 207 км/ч и расходе топлива в 5 л/100 км. Другой доступный агрегат для «сарая» - тот же дизель, но мощностью в 184 силы. С ним автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,8 секунд, а «максималка» составляет 219 км/ч.

Обновленная Octavia Scout доедет до нас вместе с Octavia RS во втором квартале 2017 года. Дорестайлинговый «Скаут» сейчас можно купить в единственной комплектации с бензиновым мотором 1.8 (180 л.с.), шестиступенчатым «роботом» и полным приводом по цене от 1 854 000 рублей.

Евгений Голанов