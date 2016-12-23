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Главная » Авто » Volvo анонсировала защитный ключ
 
 
 
 
23 Декабря 2016 года, 19:24

Volvo анонсировала защитный ключ


Бывали ли у вас случаи, когда приходилось одалживать ваш любимый автомобиль другу, вашему ребенку, только что получившему права или теще? Такое может происходить очень часто, если не ежедневно. И не стоит отрицать, что внутри себя вы все-таки хоть немного, но волнуетесь за сохранность вашего авто - кто же, кроме вас, может лучше его знать и водить? Тут на помощь приходит компания Volvo с новой разработкой.

Шведы разработали специальный красный ключ для тех ситуаций, когда надо передать автомобиль в руки начинающего водителя, сотрудникам сервисных центров или парковщикам возле ресторанов, сообщает Motor1.

Заведенный автомобиль с помощью красного ключа не может разгоняться больше 120 км/ч, максимальная громкость аудиосистемы заметно снижается, а адаптивный круиз-контроль задает максимальную дистанцию до впереди едущего автомобиля. Помимо этого, в полную боевую готовность приводятся все остальные системы безопасности, становясь не отключаемыми. Среди них системы за контролем «мертвых зон», рядности движения, самочувствия водителя (реагирует на засыпание), предупреждения фронтальных столкновений, распознавания дорожных знаков, предупреждение о резком сближении с автомобилем спереди, ассистент движения в пробках. То есть «отжигать» на папином Volvo точно не получится.

«Необходимость передавать свой автомобиль третьему лицу всегда вызывает внутреннее волнение у владельца. Для тех, кто часто доверяет свою машину другим людям, мы в Volvo разработали красный ключ. Это специальный ключ безопасности, который дает уверенность владельцу, что его автомобилем будут пользоваться разумно и ответственно, независимо от того, в чьих руках сейчас руль», - сообщил Дэвид Баддели, директор британского отделения Volvo.

Красный ключи доступен по цене в 110 фунтов (136 долларов) для моделей S90, V90 и XC90, продающихся в Великобритании. Впоследствии, ключ безопасности будет доступен для других моделей шведской марки и для других рынков.

Евгений Голанов

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