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Главная » Авто » Водитель из Мурманской области стал виновником смертельного ДТП в Карелии
 
 
 
 
26 Декабря 2016 года, 09:34

Водитель из Мурманской области стал виновником смертельного ДТП в Карелии


КАРЕЛИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – По сообщению Карельского ГИБДД, 25 декабря в 18:45 в Сегежском районе произошло столкновение автомобилей. Водитель из Мурманской области, управляя автомобилем «Тойота Камри», допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Пежо».

«Водитель «Пежо» получил смертельные ранения, от которых скончался до приезда скорой помощи. Пассажиры «Пежо» – 50-летняя женщина и 44-летний мужчина – получили ранения и были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства устанавливаются», – уточняют в Госавтоинспекции.

Фото: dtpptz.ru

 

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