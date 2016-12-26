Водитель из Мурманской области стал виновником смертельного ДТП в Карелии

26 Декабря 2016 года, 09:34

КАРЕЛИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – По сообщению Карельского ГИБДД, 25 декабря в 18:45 в Сегежском районе произошло столкновение автомобилей. Водитель из Мурманской области, управляя автомобилем «Тойота Камри», допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Пежо».

«Водитель «Пежо» получил смертельные ранения, от которых скончался до приезда скорой помощи. Пассажиры «Пежо» – 50-летняя женщина и 44-летний мужчина – получили ранения и были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства устанавливаются», – уточняют в Госавтоинспекции.

Фото: dtpptz.ru