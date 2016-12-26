Два человека погибло на дорогах области за прошедшие выходные

26 Декабря 2016 года, 10:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – На территории Мурманской области за прошедшие выходные зарегистрировано четыре ДТП, в которых погибло два человека, еще семь – получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

В Кандалакшском районе водитель автомобиля «Great Wall» не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с «Skoda Octavia». В результате 58-летняя пассажирка погибла, один из пассажиров и водитель «Skoda Octavia» получили телесные травмы. Во второй машине травмированными оказались девочки в возрасте двух и пяти лет, а также водитель и пассажир. ДТП произошло 24 декабря в 00:10.

По сообщению областного ГИБДД, этим же днем в 17:14 в Гаджиево водитель «Volkswagen Jetta», двигаясь на подъем, не смог избежать столкновения с «Nissan Juke». С места происшествия водитель Фольксвагена был госпитализирован.

В ДТП от 25 декабря погиб 22-летний водитель «Chevrolet», из-за того что на автодороге Р-21 «Кола» водитель «КАМАЗа-6520» при выезде со стоянки не предоставил преимущества в движении.

Вчера в областном центре на улице Зои Космодемьянской неустановленный автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

«Пострадавший обслужен амбулаторно, наезд произошел в 13:00», – уточняют сотрудники ГИБДД,

Фото: ngs.ru