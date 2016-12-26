Шесть пьяных водителей задержано в Кольском районе за выходные

26 Декабря 2016 года, 12:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – На территории Кольского района выявлено шесть случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. В 2016 году составлено свыше 380 административных материалов, включая случаи отказа от проведения освидетельствования.

«Еще в 63 случаях в отношении нарушителей были возбуждены уголовные дела», – рассказали «Би-порту» в ОГИБДД по Кольскому району.

По вине пьяных водителей, зарегистрировано шесть ДТП, при которых один человек погиб, восемь – пострадало. Еще в шести происшествиях, при которых травмы получили 10 человек, водители от проведения медицинского освидетельствования отказались.