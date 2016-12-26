«Встречная полоса» в Кольском районе: привлечено 60 водителей за две недели

26 Декабря 2016 года, 13:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – На сегодняшний день на территории Кольского района за выезд на полосу встречного движения привлечено к ответственности 60 водителей. Нарушители были зафиксированы за две недели проведения оперативно-профилактического мероприятия «Встречная полоса».

«С начала года в дорожно-транспортных происшествиях погибло 24 человека, еще 162 получили травмы различной степени тяжести. Хочется отметить, что причиной восьми аварий послужил выезд на полосу встречного движения в результате выполнения маневра «обгон», – сообщила «Би-порту» инспектор по пропаганде ОГИБДД по Кольскому району Нина Дмитриева. – И это не считая тех аварий, которые произошли на встречной полосе в результате потери контроля над управлением вследствие превышения скорости или пренебрежения погодными и дорожными условиями».

Она также отметила, что «Встречная полоса» продлится до 31 декабря.