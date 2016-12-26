Volkswagen привез в Россию дизельный Passat

26 Декабря 2016 года, 17:50

Российское представительство концерна Volkswagen объявило о начале продаж в нашей стране дизельной версии модели Passat. Двигатель на тяжелом топливе доступен для седана и универсала Variant в комплектации Comfortline или Highline.

Дизель 2.0 TDI развивает 150 лошадиных сил и работает вместе с шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Седан с таким мотором разгоняется до 100 км/ч за 8,7 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 4,6 л/100 км. Универсал же набирает первую сотню за 8,9 секунд и расходует 4,8 л/100 км.

Стоимость дизельного седана Passat Comfortline начинается от 1 710 000 рублей, а универсала Passat Variant Comfortline - от 2 090 000 рублей.

Еще одна новинка для российского рынка - это новая топовая комплектация Highline для универсала Passat Variant (от 2 310 000 руб.), который ранее был доступен только в исполнении Comfortline. Помимо дизельного агрегата, Passat Variant Highline оснащается бензиновым турбомотором 1.8 мощностью 180 сил вместе с семиступенчатым «роботом».

Автомобиль в комплектации Highline оснащен очень богато: здесь есть трехзонный климат-контроль, бесключевой доступ, подогрев руля, электропривод багажника, камера заднего вида, светодиодная оптика, передний и задний парктроник, аудиосистема с восемью динамиками. Помимо этого, в оснащение входит мультимедийный комплекс с 6,5-дюймовым сенсорным экраном, система распознавания усталости водителя, система «старт-стоп», электронный стояночный тормоз с функцией Auto-Hold и 17-дюймовые колесные диски.

Внешне версия Highline отличается хромированными молдингами и окантовкой боковых окон, серебристыми рейлингами на крыше для универсала, а также металлическими накладками на порогах.

Евгений Голанов