26 Декабря 2016 года, 20:30

Каких только нет рекордов в знаменитой Книге Гиннесса! Список сумасбродных мировых достижений 13 декабря 2016 года пополнился еще одним - зафиксирована самая быстрая кровать в мире.

Как сообщает газета The Sun, в Книгу рекордов Гиннесса попал британский автогонщик Том Онслоу-Коул, разогнавший «кровать» до 135 км/ч на прямой автодрома Emirates Motorplex в Умм-аль-Кувейне, ОАЭ. Конечно же, эта «кровать» на колесах мало чем похожа на настоящую кровать. Под декоративными панелями скрывается шасси и мотор от купе Ford Mustang GT. Разогнавшись до 135 км/ч, Онслоу-Коул тем самым самым побил такой же рекорд 2008 года, когда «кровать» разогнали до 111 км/ч.

Заезд является пиар-кампанией международного сервиса по бронированию отелей Hotels.com. Видео с рекордом размещено на странице сервиса в YouTube.

«Как международный автогонщик, во время путешествий по миру я использую Hotels.com для бронирования гостиниц. С помощью их сайта и мобильного приложения можно моментально найти себе кровать, то есть место для отдыха. Теперь я убедился, что они могут доставить кровать даже на гоночный трек!

Попасть в Книгу рекордов Гиннесса вместе с Hotels.com было незабываемым и невероятным опытом. Я надеюсь, что наш рекорд продержится очень долго - побить его будет не так-то просто!», - сообщил Онслоу-Коул.