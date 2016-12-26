За сутки в Мурманской области выявлено 569 нарушений ПДД

27 Декабря 2016 года, 10:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – На территории области за прошедший понедельник выявлено 569 нарушений ПДД. Сотрудники ГИБДД сообщают, что 16 нарушений допущено пешеходами, семь из них совершили несовершеннолетние.

Семь водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения. Также выявлено 12 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации зафиксировано 199 нарушений ПДД. Пять водителей задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего оформлено 95 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.