Lexus: элитный, элегантный, энергичный!

27 Декабря 2016 года, 12:00

Бывали случаи, когда видя на улице Lexus, вы мысленно посылали лучи проклятия владельцу сия авто за вызывающее и, даже подчас, хулиганское поведение на дороге. Да-да, владельцы не так совершенны, как эти автомобили – гениальные воплощения инженерной и дизайнерской мысли!

В этой статье мы расскажем отнюдь не о владельцах этих роскошных автомобилей, а именно о самих железных конях, которые вопреки расхожему мнению являются венцом совершенства – в стиле, мощности и удовольствии от вождения!

Именно так началось знакомство с этой «конюшней» первоклассных автомобилей: роскошный, в меру дерзкий седан встретил нас в аэропорту Пулково и лихо минуя дневные пробки добрался до центра Питера в роскошный отель, где каждому участнику Lexus-Live, словно суперзвезде, были оказаны соответствующие почести – начиная от встречи на пороге отеля, до отменного номера президентского люкса.

Ужин накануне главного события прошёл в атмосфере Full-luxury и пропитан идеей Lexus. Журналистам рассказали, что это новый формат традиционных тест-драйвов, но поскольку Лексус изначально позиционировался как машина премиум-класса, то и все мероприятия должны отвечать этой идее. И пусть разговоры журналистов то и дело перекидывались на локальные сравнения, общий дух первоклассного ивента неизменно держал всех в русле Lexus!

А наутро нам предстояло уникальное действие - полное погружение в реальную атмосферу, где только возможно применение этих автомобилей: Голливудский экш-сьюит, городской трип и, вишенка на торт – тест-драйв по полному бездорожью.

Мой первый тест-драйв случился на гламурном внедорожнике GX 460. Первые несколько метров поездки ушли на подгонку автомобиля под себя. В Lexus всё делается путем манипуляции джойстиков и кнопок – на кресле, двери и рулевой колонке. Поскольку мне редко доводилось водить автоматы, некоторое время ушло на привыкание к вождению с двумя педалями – «отключению» левой ноги и правой руки на бессознательном уровне (левая нога инстинктивно искала педаль сцепления, а правая рука норовила переключить скорость). Справившись с этой напастью мне предстояла другая задача – прочувствовать и совладать с габаритами моего Lexus. Второе было гораздо сложнее, так как внутри машина не кажется такой массивной, как снаружи - удобный и эргономичный салон более походил на уютный столик в кафе а-ля «Криминальное чтиво», пусть и напичканный электроникой, но никак на ультрасовременный автомобиль премиум-класса. Представьте – вы с наслаждением пьёте утренний кофе и в этот же самый момент совершаете обгон попутных авто! Далее, услышав заветные «Камера! Мотор! И..... начали!», пытаешься понять – а что начали-то?! А начали снимать фильм, где в главной роли - водитель Lexus. То есть, ваш покорный слуга.

Признаюсь, первые три машины, которые я выбрал в качестве испытуемых образцов были некими пристрелочными – необходимо было понять, как управляется Lexus, выучить трассу... В итоге, лучшем дублем, где мне уже удалось улыбнуться в камеру, оказался четвертым, исполненный на премиальном Lexus NX 350. Здесь уже я в полной мере ощутил все прелести первоклассного железного коня. Лёгкое, едва уловимое прикосновение пальцев, и могучий Lexus элегантно принимает вправо, словно супермодель на подиуме. Под яркими лучами софитов на импровизированной съемочной площадке творилось настоящее волшебство - один за другим автомобили преодолевали киношные препятствия, а с каждым новым испытанием росла уверенность в этом чудо-автомобиле.

Закончив «съемочную» серию, журналистам предоставили возможность испытать авто в более привычных городских условиях. Что тут сказать... Lexus разгоняется до 100 км/ч менее чем за 10 секунд, с пластикой пантеры маневрирует на развязках и разметках и по молодёжному дерзко, словно играючи, обгоняет попутные повозки. Водить такой автомобиль – нереальное удовольствие!

И вот – самая настоящая вишенка на торт: испытание полноприводного премиум-автомобиля в условиях полного отсутствия дорог. Здесь, на полигоне Хели-драйв, у меня полностью испарилось прежнее мнение об этом классе автомобилей. Не говоря о том, что на полигоне стоял самый настоящий советский широкофюзеляжный Ил-86, и многие годы я хотел поближе подобраться к этой легенде. Эта мечта сбылась благодаря Lexus-Live!

Поприветствовав моего супер-инструктора Владислава и «угнездившись» в уютный салон Lexus GX 460 мы тронулись в абсолютно неизведанный путь мототрека, полного непреодолимых (на первый взгляд) препятствий. Но всё же первым впечатлением стал близкий проезд мимо легендарного Илюшина, навеки застывшего в непроходимых грязях мотодрома.

Владислав предупредил, что большинство препятствий нужно проходить не сбавляя хода и не обращая внимания на букс. Это было очень сложно, учитывая мои скептические настроения относительно марки машины. Но желая быть примерным учеником, я решил не ослушиваться профессионала и не сбавлял хода. И – о, чудо! – первый же серьезный грязевой брод мой конь преодолел словно по хайвею! Воодушевившись первым успехом, на прямых участках трассы я пытался лихачить, краем глаза наблюдая за инструктором. Он же, к моему глубочайшему изумлению лишь давал советы как лучше проходить те или иные колеи и ямы, при этом был совершенно спокойным и невозмутимым, вселяя в меня уверенность, что я всё делаю правильно.

«Проскакав» таким образом более половины маршрута мы оказались на одной из неприступных горок, которая, как позже выяснилось, была вне трассы и мы заехали на нее совершенно непредсказуемо. Давая советы и сохраняя при этом ледяное спокойствие, Владислав фактически моими руками вызволил нас из лютой грязи, сохранив достоинство и чистые ботинки! Выровняв маршрут и домчав до финиша, я потребовал фото от коллег, а выходя из машины заметил, что Lexus был по крышу в грязи, при этом салон остался изумительно белоснежным и продолжал источать аромат роскоши. Честно говоря, покидать этот уютный островок среди российского бездорожья абсолютно не хотелось. Почему-то сразу вспомнилось моё путешествие в предместье Сыктывкара, когда проходимая дорога сменилась непроходимой также быстро, как меряет свои цвета светофор на оживленном перекрестке.

Таким запомнился мне тест-драйв Lexus-Live. Уверен, что марка, созданная в 1989 году, завоевала всемирную известность благодаря стремлению к совершенству, выдающемуся качеству и передовой высокотехнологичной продукции, а также уникальному подходу к работе с клиентами. Традиционные ценности Lexus, такие как бесподобное качество сборки, роскошный интерьер и современные технологии, усиливаются применением философии дизайна «L-finesse».

Дилерский центр Лексус-Мурманск:

г. Мурманск, пр. Кольский, дом 81, телефон +7 (8152) 555-888

*Lexus - Лексус