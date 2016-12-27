Мурманская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по мошенничеству в сфере ОСАГО

27 Декабря 2016 года, 11:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманская область оказалась в «красной зоне» рейтинга по ОСАГО в части мошенничества и убыточности регионов. При его составлении Российский союз страховщиков учитывает ситуацию с выплатами, судебными делами, прирост договоров и другой набор факторов, которые становятся индикаторами активности криминальных автоюристов. «Красная зона» включает 20 первых мест – субъекты с максимально негативными показателями.

«В ней находятся те регионы, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России. Большинство из них – регионы, где начал работу «единый агент РСА». Страховщики, по сути, с запуском «агента» закрывают убытки, которые есть, за счет других регионов», – пояснил «Би-порту» президент РСА Игорь Юргенс.

В настоящий момент систематизированы данные по итогам шести и девяти месяцев уходящего года. Юргенс отмечает, что Мурманская область за полгода улучшила свою позицию, переместившись с 9 на 11 место. Архангельская область напротив сместилась с 7 на 4, что говорит об ухудшении ситуации. Так, частота страховых случаев в Мурманске за шесть месяцев составляет 8%, в Архангельске – 7%.

В целом по России частота страховых случаев по итогам 9 месяцев составила 5,38%, по итогам 6 месяцев – 5,83%.

«Таким образом, мы отслеживаем динамику: где налаживается работа по борьбе с мошенниками, и ситуация сдвигается с мертвой точки и улучшается, а где еще необходимо приложить усилия со стороны не только страховых компаний, но и местных органов власти. Теперь эта работа будет систематической, ежеквартально мы будем публиковать подобный рейтинг», – отмечает президент РСА.

В десятке «зеленой зоны» самые значительные изменения произошли с Севастополем, который опустился на последнее – 86 место.