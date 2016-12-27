Мурманская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по мошенничеству в сфере ОСАГО

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Елена Летучая: На чем можно будет заработать в следующем году Елена Летучая: На чем можно будет заработать в следующем году
Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года
К празднику проценты ниже К празднику проценты ниже
Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить! Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить!
Весь декабрь в ВБРР акция «Время волшебства» Весь декабрь в ВБРР акция «Время волшебства»
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Товарищеская встреча по хоккею: «К-21» против «Евророса»
 
 
 
 

Курсы валют 27.12.16

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,8321
0,1657
1 USD
Доллар США
60,9084
0,0556
1 EUR
Евро
63,7285
0,1860
10 NOK
Норвежских крон
70,0016
0,1859
10 SEK
Шведских крон
66,0268
0,0781
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
0.9 м/с
давление 741.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Нордавиа
Нордавиа:

Накануне 100-летнего юбилея Заполярной столицы руководители авиакомпаний «Нордавиа» Анатолий Семенюк и Red Wings Евгений Ключарёв в режиме оффлайн-конференции ответили на вопросы, которые интересуют северян

 
 
 
 

Выбор редакции

Lexus: элитный, элегантный, энергичный!
27 Декабря 2016, 12:00
Lexus: элитный, элегантный, энергичный!
Мурманская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по мошенничеству в сфере ОСАГО
27 Декабря 2016, 11:26
Мурманская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по мошенничеству в сфере ОСАГО
На охране общественного порядка в период праздников в Мурманской области планируется задействовать более 900 сотрудников полиции
27 Декабря 2016, 10:22
На охране общественного порядка в период праздников в Мурманской области планируется задействовать более 900 сотрудников полиции
Дмитрий Филиппов вступил в должность мэра Мурманска
26 Декабря 2016, 16:25
Дмитрий Филиппов вступил в должность мэра Мурманска
 
 
 
 

Самое читаемое

Поджог стал причиной возгорания караоке-бара в Мурманске
26 Декабря 2016, 15:31
Дмитрий Филиппов вступил в должность мэра Мурманска
26 Декабря 2016, 16:25
Дмитрий Филиппов рассказал о первых шагах на посту мэра
26 Декабря 2016, 17:02
Мурманский лыжник попался на допинге
26 Декабря 2016, 16:15
Подняты останки около 80 жертв авиакатастрофы Ту-154 в Чёрном море
26 Декабря 2016, 22:12
Названы основные версии крушения Ту-154
26 Декабря 2016, 14:50
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Авто » Мурманская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по мошенничеству в сфере ОСАГО
 
 
 
 
27 Декабря 2016 года, 11:26

Мурманская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по мошенничеству в сфере ОСАГО


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманская область оказалась в «красной зоне» рейтинга по ОСАГО в части мошенничества и убыточности регионов. При его составлении Российский союз страховщиков учитывает ситуацию с выплатами, судебными делами, прирост договоров и другой набор факторов, которые становятся индикаторами активности криминальных автоюристов. «Красная зона» включает 20 первых мест – субъекты с максимально негативными показателями.

«В ней находятся те регионы, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России. Большинство из них – регионы, где начал работу «единый агент РСА». Страховщики, по сути, с запуском «агента» закрывают убытки, которые есть, за счет других регионов», – пояснил «Би-порту» президент РСА Игорь Юргенс.

В настоящий момент систематизированы данные по итогам шести и девяти месяцев уходящего года. Юргенс отмечает, что Мурманская область за полгода улучшила свою позицию, переместившись с 9 на 11 место. Архангельская область напротив сместилась с 7 на 4, что говорит об ухудшении ситуации. Так, частота страховых случаев в Мурманске за шесть месяцев составляет 8%, в Архангельске – 7%.

В целом по России частота страховых случаев по итогам 9 месяцев составила 5,38%, по итогам 6 месяцев – 5,83%.

«Таким образом, мы отслеживаем динамику: где налаживается работа по борьбе с мошенниками, и ситуация сдвигается с мертвой точки и улучшается, а где еще необходимо приложить усилия со стороны не только страховых компаний, но и местных органов власти. Теперь эта работа будет систематической, ежеквартально мы будем публиковать подобный рейтинг», – отмечает президент РСА.

В десятке «зеленой зоны» самые значительные изменения произошли с Севастополем, который опустился на последнее – 86 место.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Сегодня в России День спасателя
2.
Жительница Кольского района продавала суррогатный спирт
3.
Полиция предупреждает о совершении мошенничеств с использованием сети Интернет
4.
МЧС по Мурманской области работает в режиме повышенной готовности
5.
Два человека погибло на дорогах области за прошедшие выходные
 
 
 
 
    array(4) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "23890" ["channel"]=> string(22) "/auto/item/194958.html" ["comment"]=> string(212) "Многие страховые компании в Мурманске НАВЯЗЫВАЛИ клиентам ОСАГО дополнительное страхование. Это не мошенничество?" ["date"]=> string(19) "2016-12-27 12:35:20" ["autor"]=> string(17) "дедушка 51" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "185.26.182.31" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:62864050" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "23895" ["channel"]=> string(22) "/auto/item/194958.html" ["comment"]=> string(418) "Сейчас они не навязывают, а предлагают выбор: - берешь дополнительное страхование - остаешься у них - не берешь - тебя страхуют через "единого агента", в котором все номера ПТС уже закреплены за страховщиками, и ты выбрать не можешь." ["date"]=> string(19) "2016-12-27 13:00:35" ["autor"]=> string(17) "Дмитрий ©" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "83.171.104.15" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:62864720" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "23896" ["channel"]=> string(22) "/auto/item/194958.html" ["comment"]=> string(1056) "Мне одному кажется, что в новости перепутаны причина и следствие? На самом деле надо читать так: "В Мурманской области стоимость ОСАГО одна из самых высоких по РФ, поэтому она вошла в ТОП-20 рейтинга по мошенничеству в этой сфере". ЗЫ Эй, страховщики! Объясните мне, почему мы "убыточные" по сравнению с другими (даже с Краснодаром и Владиком)??? Потому что зима-гололед 8 месяцев в году и администрации на это наплевать? Или потому, что попав в ДТП, затрахиваем страховщика, вместо того, чтобы ремонтироваться за свои кровные, оставив "бедных страховщиков" наслаждаться нашими взносами?" ["date"]=> string(19) "2016-12-27 13:04:26" ["autor"]=> string(17) "Дмитрий ©" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "83.171.104.15" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:62864846" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "23897" ["channel"]=> string(22) "/auto/item/194958.html" ["comment"]=> string(260) "Интересно, что страховщики считают мошенничеством? Суд с ними? Выплата за разбитый бампер 800 рублей по страховке, вот настоящее мошенничество." ["date"]=> string(19) "2016-12-27 13:09:07" ["autor"]=> string(8) "Bullet77" ["email"]=> string(13) "ghbyc@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "213.108.35.133" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:62864957" } }
  • Многие страховые компании в Мурманске НАВЯЗЫВАЛИ клиентам ОСАГО дополнительное страхование. Это не мошенничество?
  • Сейчас они не навязывают, а предлагают выбор: - берешь дополнительное страхование - остаешься у них - не берешь - тебя страхуют через "единого агента", в котором все номера ПТС уже закреплены за страховщиками, и ты выбрать не можешь.
  • Мне одному кажется, что в новости перепутаны причина и следствие? На самом деле надо читать так: "В Мурманской области стоимость ОСАГО одна из самых высоких по РФ, поэтому она вошла в ТОП-20 рейтинга по мошенничеству в этой сфере". ЗЫ Эй, страховщики! Объясните мне, почему мы "убыточные" по сравнению с другими (даже с Краснодаром и Владиком)??? Потому что зима-гололед 8 месяцев в году и администрации на это наплевать? Или потому, что попав в ДТП, затрахиваем страховщика, вместо того, чтобы ремонтироваться за свои кровные, оставив "бедных страховщиков" наслаждаться нашими взносами?
  • Интересно, что страховщики считают мошенничеством? Суд с ними? Выплата за разбитый бампер 800 рублей по страховке, вот настоящее мошенничество.
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2016
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта