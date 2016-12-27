Самым популярным автомобилем премиум-сегмента по итогам января-ноября стал Lexus NX

27 Декабря 2016 года, 17:34

МОСКВА/ 27 декабря/ БИ-ПОРТ – Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование российского рынка новых легковых автомобилей по итогам 11 месяцев этого года и составило рейтинг самых популярных премиум-моделей в Москве.

Согласно исследованию, самым продаваемым автомобилем премиум-сегмента в столице является Lexus NX, объем рынка которого за отчетный период составил 1828 единиц, что на 4% больше, чем за тот же период прошлого года. Лидерство этого кроссовера во многом объясняется его привлекательной стоимостью.

На второй месте – Mercedes-Benz E-Class, который разошелся тиражом в 1726 экземпляров (-2%). Третью строчку рейтинга занимает Mercedes-Benz GL-Class (1662 автомобиля), показывающий рост на 30%. В пятерку лидеров также попадают BMW X5 (1528 машин) и Mercedes-Benz GLC-Class (1503 машины), но если первая модель демонстрирует падение на 20%, то вторая – рост на 266%.

На шестой позиции – Audi Q7 (1388 машины; +98%), за которым следуют две модели BMW – 3-Series (1334; +8%) и 5-Series (1245; +18%). На девятом месте находится Mercedes-Benz C-Class (1162; -30%). Замыкает же ТОП-10 столичного рынка премиум-сегмента Audi Q5 (1159; +2%).