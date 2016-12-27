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Главная » Авто » Suzuki представила новое поколение хэтчбека Swift
 
 
 
 
27 Декабря 2016 года, 20:09

Suzuki представила новое поколение хэтчбека Swift


Компания Suzuki показала модель Swift нового поколения для японского рынка. Мировая премьера запланирована на март 2017 года во время моторшоу в Женеве. Японская и европейская версия практически не будут чем-либо друг от друга отличаться. Разве что оснащением.

Российский офис Suzuki не исключил возможности поставок нового Swift в нашу страну, но чуть позже старта продаж в Европе. На данный момент продажи хэтчбека текущего поколения в России прекращены.

Внешне Свифт стал современнее и спортивнее. Хэтч получил новую рельефную светодиодную оптику, бампера с крупными воздухозаборниками, фирменную решетку радиатора, спойлер на крышке багажника. Главная «изюминка» в экстерьере - это ручки задних дверей, замаскированные во верхние стойки.

Новый Свифт по сравнению с предшественником прибавил 10 миллиметров в длину и 20 миллиметров в колесной базе. Благодаря новой платформе, на которой построена модель, инженерам удалось снизить минимальную массу хэтчбека до 840 килограмм.

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В Японии новинка доступна с тремя моторами. Базовым стал атмосферный бензиновый агрегат 1.2 мощностью 91 сила, работающий в паре с пятиступенчатой «механикой» или с вариатором. Следующий по рангу - «мягкий гибрид» Mild Hybrid. Здесь установлен тот же двигатель 1.2 вместе с 3,1-сильным электромотором, который накапливает энергию при торможении и задействует ее при следующем резком ускорении. Для гибридного Swift доступен только вариатор, а все версии с мотором 1.2 могут быть передне или полноприводными.

Самый мощный силовый агрегат - это турбированный 1.0-литровый «трехцилиндрик» BoosterJet. Мотор развивает 102 силы и 150 Нм крутящего момента. Турбомотор работает в паре только с шестиступенчатым «автоматом». Такой Swift доступен исключительно с передним приводом.

Также ожидается «заряженная» модификация Sport со 140-сильным турбомотором.

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Среди опций у хэтчбека впервые появилась мультимедийная система с сенсорным дисплеем и с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, доступны камера заднего вида, парктроник, функция помощи при парковке, система контроля рядности движения и адаптивный круиз-контроль, автоматически регулирующий расстояние до автомобиля впереди и способный тормозить до полной остановки.

Стоимость автомобиля для Европы определят ближе к дебюту в Женеве. В Японии новое поколение Suzuki Swift можно купить от 1 340 000 йен, что на рубли составляет приблизительно 700 000 тысяч.

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