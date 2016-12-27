За минувшие сутки в Мурманской области выявлено 442 нарушения ПДД

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ — За прошедшие сутки в Мурманской области зафиксировано, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, 442 нарушения Правил дорожного движения.
12 нарушений допущено пешеходами, 5 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 13 водителей.
Выявлено 18 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 137 нарушений ПДД. 6 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 86 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.