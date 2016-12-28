Сколько стоит в Мурманске эвакуация задержанного автомобиля?

28 Декабря 2016 года, 11:03

МУРМАНСК/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Постановлением Комитета по тарифному регулированию Мурманской области закреплен базовый тариф на перемещение задержанного автомобиля – 2510 рублей. Каждый час, проведенный транспортом на специализированной стоянке, обойдется владельцу в 104 рубля.

Предыдущая версия документа действовала с 10 февраля 2013 года и настоящие изменения не затронули стоимость. По словам председателя комитета Владимира Губинского документ необходимо было обновить, чтобы привести в соответствие с новым федеральным законодательством.

«Ранее тариф действовал в том же объеме, мы увидели, что целесообразности вносить корректировки нет», – рассказал «Би-порту» Губинский.