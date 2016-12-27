На дорогах Мурманской области за сутки пострадало 4 человека

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ — За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало 4 человека.
27 декабря в 18:00 в Мончегорском районе на 1234 километре автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Лада Калина» совершила выезд на встречную полосу движения, что привело к столкновению с автомобилем «Рено Логан». Водители обоих автомобилей доставлены в реанимацию. Кроме того, в каждом автомобиле находилось по пассажиру, сейчас оба они госпитализированы.