В центре Мурманска изменится режим работы пешеходных переходов

28 Декабря 2016 года, 13:40

МУРМАНСК/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ — Движение на перекрестках проспект Ленина — улица Воровского и проспект Ленина — улица Егорова изменено, сообщают в администрации Мурманска.

Изменения вступят в силу в 10:00 29 декабря. Регулируемый пешеходный переход от дома №80 к дому №67 по проспекту Ленина будет перенесен в сторону улицы Воровского.

Кроме того, на регулируемых перекрестках проспект Ленина – улица Воровского и проспект Ленина – улица Егорова будут внесены изменения в режим работы светофорного объекта, чтобы исключить пересечение транспортных и пешеходных потоков.

АГМ