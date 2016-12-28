Стоимость поездки в транспорте Хельсинки увеличится в 2017 году

28 Декабря 2016 года, 17:20

ФИНЛЯНДИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Стоимость проезда в общественном транспорте с наступлением Нового года возрастет не только в Мурманске. Так, в соседней Финляндии цена на билеты компании Региональный транспорт города Хельсинки увеличится на 4%.

За последние семь лет затраты на инфраструктуру транспорта выросли на 86%, что не могло не отразиться на цене: она поднялась на 27%. Подсчеты основаны на прогнозе, согласно которому западная ветка метро будет открыта уже следующим летом.

«В 2017 по-прежнему будет выгоднее приобретать разовые билеты по магнитной проездной карте, – сообщает «Yle». – Разовый билет внутри одной зоны, купленный у водителя, стоит 3,20 евро, а билет на поездки в нескольких зонах – 5,50 евро».

Половина затрат компании Региональный транспорт покрывается муниципалитетами, входящими в ее зону деятельности, выплата второй половины происходит за счет доходов от продажи билетов.

Напомним, с первого января в Мурманске плата за проезд возрастёт с 25 до 28 рублей.

Фото: Antti Kolppo / Yle