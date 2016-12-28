29 декабря планируется проведение взрывных работ в районе 10-11 км автодороги «Кола – Мурмаши» и в районе 1405 км автодороги Р-21 «Кола»

28 Декабря 2016 года, 19:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 29 декабря, в четверг, планируется проведение взрывных работ в районе 10-11 км (городское кладбище) автомобильной дороги Кола - Мурмаши. Движение будет закрыто с 14.30 до 15.30.



Также в этот день с 10.00 до 11.00 запланированы взрывные работы в районе 1405 км автомобильной дороги федерального значения Р-21 «Кола». Перекрытие движения транспорта не планируется.



Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок по указанным автодорогам и осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков и правила дорожного движения.



Работы проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

/ Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области /