29 декабря планируется проведение взрывных работ в районе 10-11 км автодороги «Кола – Мурмаши» и в районе 1405 км автодороги Р-21 «Кола»

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 29 декабря, в четверг, планируется проведение взрывных работ в районе 10-11 км (городское кладбище) автомобильной дороги Кола - Мурмаши. Движение будет закрыто с 14.30 до 15.30.
Также в этот день с 10.00 до 11.00 запланированы взрывные работы в районе 1405 км автомобильной дороги федерального значения Р-21 «Кола». Перекрытие движения транспорта не планируется.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок по указанным автодорогам и осуществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков и правила дорожного движения.
Работы проводятся в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».