В сети на продажу выставлен лимузин Владимира Путина

28 Декабря 2016 года, 20:20

Удивительный экземпляр появился на немецком сайте продажи автомобилей mobile.de. Это бронированный лимузин Mercedes S600 Guard Pullman в кузове W140, и как утверждает продавец, его использовал президент России Владимир Путин.

Подтвердить или опровергнуть факт использования президентом этого лимузина на основе известной информации не представляется возможным. Вся подробная информация, включая местонахождение автомобиля, будет доступна только покупателю.

Черный лимузин выпустили в 1995 году, класс защиты кузова - B6/B7, то есть автомобиль выдержит обстрел из автомата и снайперских винтовок. Под капотом располагается бензиновый мотор V12 объемом шесть литров и мощностью 400 лошадиных сил. Пробег у лимузина совсем небольшой - всего 25 тысяч километров.

Продавец хочет нешуточные деньги за президентское транспортное средство - 1,3 миллиона евро или почти 83 млн. рублей. Что же, история стоит дорого.

Стоит отметить, что в 2017 году у российского президента должен появиться новый основной лимузин и это будет не Mercedes. Уже давно силами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) ведутся работы над автомобильным проектом «Кортеж», в рамках которого разрабатывается седан, минивэн и внедорожник для гаража особого назначения. В том числе и лимузин для главы государства. Предполагается, что автомобили представят до конца 2017 года.