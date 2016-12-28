Первый кроссовер от Lamborghini станет гибридом

28 Декабря 2016 года, 20:44

Производитель суперкаров Lamborghini уже как несколько лет ведет разработку своего первого кроссовера (мелкосерийный LM002 не в счет), получившего имя Urus. Как сообщает Autocar, работы по воплощению модели в жизнь вышли на финишную прямую. В 2017 году итальянцы начнут масштабные испытания кроссовера по всему свету, а в 2018-м серийный Urus поступит в продажу.

Глава инженерного отдела Lamborghini Маурицио Редджани поделился информацией о будущем кроссовере. Автомобиль построят на общей с Audi Q7 и Bentley Bentayga платформе, поэтому Urus будет отличаться довольно крупным размером. Но главные подробности заключаются в том, что Urus станет первым и единственным подключаемым к бытовой сети гибридом в модельной линейке марки.

«Дизайн Urus станет истинным воплощением стиля Lamborghini. По сравнению с концептом, серийная версия получит немного другой дизайн - автомобиль станет лучше снаружи и внутри. Urus получит бензиновый турбодвигатель, так как для такого типа автомобилей турбонаддув предпочтительнее, чем атмосферный агрегат. Но силовая установка на кроссовере будет самой высокотехнологичной в нашем модельном ряду. Urus станет первым гибридным Lamborghini с возможностью подзарядки от бытовой электросети и способным проехать некоторое количество километров полностью на электроприводе. И я вас уверяю, что такая силовая установка понравится нашим клиентам - это будет необычный гибрид», - сообщил Редджани.

Кроме того, Редджани добавил, что Urus будет лидером в своем классе по аэродинамической эффективности, весе и динамическим характеристикам. По словам других представителей Lamborghini, кроссовер Urus будет самым быстрым серийным внедорожником, с разгоном до 100 км/ч менее чем за четыре секунды. Сейчас звание быстрейшего кроссовера удерживает Bentley Bentayga, который набирает первую сотню за 4,1 секунды с максимальной скоростью в 301 км/ч.

Производство Lamborghini Urus наладят на заводе в Сант-Болоньезе рядом с главным офисом компании. Кроссовер поступит в продажу на рынки Европы, США, Китая, Ближнего Востока и России.