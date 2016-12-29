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Главная » Авто » Автопилот на Tesla Model S предсказал ДТП на трассе
 
 
 
 
29 Декабря 2016 года, 19:06

Автопилот на Tesla Model S предсказал ДТП на трассе


В сентябре 2016-го компания Tesla выпустила очередное обновление для системы полуавтономного вождения, установленной на хэтчбеке Model S и кроссовере Model X. Инженеры добавили уже в восьмую прошивку новый алгоритм работы переднего радара. Теперь «железо», установленное на Теслах может сканировать пространство даже через автомобиль, едущий впереди, как бы видя сквозь него.

Все преимущества нового обновления ощутил на себе владелец Model S из Нидерландов. Мужчина выложил на YouTube ролик с видеорегистратора, на котором видно, как его Тесла смогла предсказать аварию на скоростной трассе и избежать неприятностей, сообщает Motor1.

На видео видно, что впереди едущий Opel Corsa пытался перестроиться на соседнюю полосу, но не заметил резко затормозившего внедорожника. Opel cо всей скоростью влетел в правую часть заднего бампера джипа, от чего тот даже перевернулся. За мгновение до столкновения автопилот электрокара, движущегося со скоростью 110 км/ч, сумел определить, что автомобили впереди резко затормозили, издав звуковой сигнал и задействовав систему торможения. Тем самым, семья владельца Теслы уберегла себя от возможной аварии.

Интересно, на что же будет способна новая система автопилота, в которой обновят и добавят новые датчики, а также существенно изменят программное обеспечение? Следующее поколение автопилота генеральный директор Tesla Илон Маск анонсировал в октябре 2016 года.

Система будет состоять из 12 улучшенных ультразвуковых датчиков, восьми камер кругового обзора и умного радара. Ультразвуковые датчики получат возможность различать твердые и мягкие объекты, камеры кругового обзора наделят способностью «видеть» объекты на расстоянии до 250 метров, а радар сможет сканировать пространство сквозь туман, снегопад, пыль и сильный дождь. Управлять всей электроникой и анализировать информацию с приборов будет новый суперкомпьютер, в 40 раз мощнее предшественника.

По непонятным причинам автор спустя несколько часов ограничил доступ к видео, поэтому представленное видео из твита чуть менее лучшего качества.

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