За сутки пешеходы допустили 23 нарушения ПДД

29 Декабря 2016 года, 11:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – При надзоре за движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за 28 декабря выявлено 424 нарушения правил дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД установлено, что 23 нарушения допущено пешеходами, из них 12 – несовершеннолетними участниками.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны восемь водителей. Выявлено 11 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации зарегистрировано176 нарушений ПДД.

Десять водителей задержаны за неуплату административных штрафов. Всего оформлено 108 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.