Два Ford Mustang «нарисовали» самый большой в мире рисунок шинами

29 Декабря 2016 года, 20:00

Недавно мы рассказывали о самой быстрой «кровати» в мире, которую на территории ОАЭ британский гонщик разогнал до 135 км/ч и тем самым попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Стало известно о новом автомобильным рекорде Гиннесса, но на этот раз посерьезнее. В Саудовской Аравии, в городе Эр-Рияд, два «заряженных» дрифтовых купе Ford Mustang установили рекорд, нарисовав шинами самый крупный рисунок в мире. Как сообщает Motor1, общая площадь «полотна» составила 883,98 квадратных метра.

Рисунок представляет собой «розовую ленту» - международный символ организаций и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы. Данный рекорд является частью широкой кампании по повышению осведомленности об этом серьезном заболевании.

Сертификат о рекорде получили дилеры марки Ford из Саудовский Аравии - AlJazirah Ford Racing и AlJazirah Vehicles Agencies. В этой стране дрифт является очень популярным спортом, поэтому неудивительно, что опытные дрифтеры «нарисовали» вполне точный задуманный рисунок.

Как все это было, смотрите в видео: