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Главная » Авто » В 2016 году возбуждено 180 уголовных дел против пьяных водителей Мурманска
 
 
 
 
29 Декабря 2016 года, 17:21

В 2016 году возбуждено 180 уголовных дел против пьяных водителей Мурманска


МУРМАНСК/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – С начала года в Мурманске более 1100 человек задержаны за вождение в состоянии опьянения, в отношении 180 возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК за аналогичное повторное деяние.

«Несмотря на жесткие административные санкции, внушительные суммы штрафов и высокий риск, люди продолжают садиться за руль в нетрезвом виде. По вине пьяных водителей произошли 25 ДТП с пострадавшими. Травмы получили более 30 человек», – рассказали «Би-порту» в ОБ ДПС ГИБДД по Мурманской области.

Все новогодние выходные инспекторы будут вести работу в усиленном режиме. Одновременно пройдут массовые проверки водителей транспортных средств на выявление алкогольного опьянения.

Фото: 1ul.ru

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