30 Декабря 2016 года, 09:00

Компания ДЦ «М-Моторс Премиум» поздравляет всех жителей Мурманской области с наступающим Новым 2017 годом! И всем дарит скидку 10% на сувенирную продукцию и 15% на дополнительное оборудование.*

Мы надеемся, что новый год принесет вам много приятных сюрпризов, отличных новостей, новых проектов, удачи и успеха! Родные и близкие, друзья и коллеги будут радовать своим пониманием и поддержкой, надежным плечом и верной рукой. Желаем вам праздничного настроения, смеха, радости, и никаких тревог! Пусть дела идут в гору и удача с вами в гору!

ДЦ «М-Моторс Премиум», пр-т Кольский, 124.

*Скидка действительна до 08.01.17 и распространяется на товар в наличие в Дилерском центре «М-Моторс Премиум»