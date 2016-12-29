Водитель из Мурманской области пострадал в ДТП в Карелии

КАРЕЛИЯ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – Вчера в Кеми на трассе М-18 «Санкт-Петербург – Мурманск» произошло столкновение «Mitsubishi Outlander» и «Daewoo Matiz», с места аварии госпитализирован 35-летний водитель «Daewoo».
«По предварительным данным в 12:49 водитель, управлявший автомобилем «Mitsubishi», при выполнении поворота допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной «Daewoo Matiz». Пострадавший – житель Мурманской области доставлен в лечебное учреждение», – уточняют в карельском ГИБДД.
Фото: ngs.ru