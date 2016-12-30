Lexus проведет крупный отзыв автомобилей в России

30 Декабря 2016 года, 20:15

Компания Lexus объявила о старте масштабной отзывной кампании в России. Под отзыв попали 18 757 кроссоверов NX 200, NX 200t, а также гибриды NX 300h, реализованные с 11 сентября 2014 года по настоящее время, сообщает Росстандарт.

Проблема обнаружилась в электронном стояночном тормозе, точнее в программном софте, который регулирует его работу. Может возникнуть ситуация, когда автомобиль самопроизвольно покатится даже в режиме «Паркинг».

«Автомобили Toyota (Lexus NX 200), (Lexus NX 200t), (Lexus NX 300h) оборудованы функцией удержания тормозов, которая сохраняет давление в рабочих тормозных цилиндрах. Функция удерживания тормозов автоматически отключается, когда автомобиль трогается с места. Конструкцией системы тормозов предусмотрена автоматическая деактивация функции удерживания тормозов и включение стояночной тормозной системы с подачей звукового сигнала и выведением информационного сообщения на приборном щитке при определенных условиях, например, при оттягивании водительского ремня безопасности во время работы данной функции.

В связи с некорректным программированием блока управления тормозной системы, существует вероятность того, что стояночный тормоз не будет автоматически активирован, несмотря на наличие вышеуказанных условий. В ситуации, когда трансмиссия будет находиться в режиме «Паркинг», существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад, что в свою очередь, может повысить риск возникновения аварийной ситуации», - рассказали в ведомстве.

Не очень приятный момент. Но в любом случае, все работы для владельцев будут выполнены бесплатно, поэтому лучше не затягивать с визитом в официальный сервис. На всех отзываемых моделях (Lexus NX 200), (Lexus NX 200t), (Lexus NX 300h) будет выполнено обновление программного обеспечения блока управления тормозной системы.

В ближайшее время с владельцами проблемных автомобилей свяжутся уполномоченные дилеры.