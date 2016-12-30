Пять человек получили травмы за сутки в Мурманской области

30 Декабря 2016 года, 12:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки на территории региона зарегистрировано три ДТП, в которых пять человек получили травмы и один мужчина погиб. Так, в Полярных Зорях управлявшая «ВАЗом-2110», допустила занос транспортного средства на встречную полосу и врезалась в автомобиль «Toyota Corolla». Авария произошла в 14:50, телесные повреждения получили водитель «ВАЗ-2110» и ее 16-летний пассажир.

Ранее в 12:10 также на федеральной дороге Р-21 «Кола», но уже в Кольском районе водитель автомобиля «Honda CR-V» при совершении правого поворота не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Результатом стало столкновение с «Lifan X60».

«Пострадал водитель «Honda», – уточнили «Би-порту» в областном ГИБДД.

Напомним, вчера в ДТП под Оленегорском погиб 57-летний пассажир. Этим же днем с места аварии в Кеми госпитализирован 35-летний житель Мурманской области.