Сотрудники ГИБДД Мурманской области проверяют зимнее содержание дорог в регионе

30 Декабря 2016 года, 13:00

В целях организации безопасности дорожного движения в период с 22 по 29 декабря текущего года сотрудниками ГИБДД проведены мероприятия по контролю за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети областного центра.

Одним из факторов, способствующих возникновению ДТП, является неудовлетворительное состояние проезжей части в зимний период. Так 22 и 26 января при наличии неудовлетворительных дорожных условий зафиксировано более 70% ДТП, произошедших как на автодорогах общего пользования, так и на дворовых территориях и проездах.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период с 22 по 29 декабря сотрудниками ГИБДД при осуществлении государственного надзора за соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, выявлены следующие недостатки при содержании дорог: снежный накат, наледь, дороги не расчищены от снега на всю ширину проезжей части.

Кроме того, при оформлении ДТП на дворовых проездах инспекторами фиксировалось образование снежного наката в виде уплотнённого снега и наледи, необработанной противогололедными материалами, как на проезжей части, так и на тротуарах, подъемах и спусках.

В рамках мероприятий по контролю за содержанием автодорог общего пользования в городе Мурманске инспекторами составлено 5 административных протоколов в отношении должностных лиц ответственных за содержание дорог по ст. 12.34 КоАП РФ и 2 – в отношении юридического лица. Санкцией данной статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа на юридическое лицо в размере 300 000 рублей.

Выдано 16 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании улично-дорожной сети Мурманска, за невыполнение предписания в установленный срок составлены и направлены на рассмотрение в суд 7 административных протоколов по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица, ответственного за содержание дорог.

Стоит отметить, что такие же мероприятия по контролю за содержанием автодорог общего пользования проводятся во всех муниципальных образованиях области. Так, в Апатитах за неисполнение ООО «Северный ветер» предписаний по устранению выявленных недостатков зимнего содержания дорог регионального значения (автодорога Апатиты-Кировск, Кировск-Коашва, Кировск-Титан) было составлено 2 протокола по статье 19.5 и 1 протокол по ст. 12.34 КоАП РФ. Всего по состоянию на 30 декабря выдано 6 предписаний и составлено 3 протокола.

Работа по контролю за состоянием автодорог общего пользования Мурманской области находится на личном контроле врио начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александра Усса.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области