Белорусский каскадер повторил трюк Ван Дамма

30 Декабря 2016 года, 20:32

Помните знаменитую рекламу от Volvo Trucks с участием Жана-Клода Ван Дамма? Видео сидящем в шпагате актером между двумя движущимися фурами стало мега знаменитым и на данный момент насчитывает 85 000 000 просмотров, а также множество пародий.

Каскадер из Белоруссии Денис Блохин решил повторить опасный трюк и сделал это очень достойно - ролик держит в напряжении до последней секунды! Блохин сел на полный шпагат между двумя движущимися огромными БелАЗами. Грузоподъемность карьерных самосвалов составляет 160 и 180 тонн. Как заявляет Блохин, в трюке не использовалась страховка.

Вышло не хуже, чем с Ван Даммом, не правда ли?