Tesla собирается открыть официальное представительство в России

30 Декабря 2016 года, 21:20

Компания Tesla наконец-то обратила внимание на Россию, внеся нашу страну в список приоритетных рынков сбыта своих электрокаров. Американцы хотят в конце 2017-го или в начале 2018 года открыть официальное представительство, первый салон и сервис в Москве, а также начать развертывать сеть зарядных станций Supercharger на европейской части России, сообщает Авторевю со ссылкой на главу Moscow Tesla Club Алексея Еремчука.

Moscow Tesla Club - крупнейший в России продавец автомобилей Тесла. Как понятно, сейчас продажи электрокаров осуществляются по «серым» схемам. Но с первого января 2017 года у многих неофициальных салонов, особенно у тех, кто продает экзотичные модели, возникнут проблемы. Дело в том, что с первого января система ЭРА-ГЛОНАСС должна быть установлена не только на всех новых автомобилях, продаваемых в России, но и на подержанных иномарках, ввозимых в частном порядке из-за границы.

Закрытие «серых» и «белых» поставок из-за ЭРА-ГЛОНАСС является еще одной причиной легализации Теслы в нашей стране. Как объяснил Еремчук, сейчас рассматриваются два варианта выхода американской компании на российский рынок.

В первом варианте Тесла в полном масштабе вкладывается в официальное появление в России, обязуясь импортировать, сертифицировать и продавать в фирменном салоне автомобили самостоятельно. При этом Moscow Tesla Club станет дочерней компанией и получит статус официального сервиса. Второй вариант подразумевает, что все обязанности в легализации марки (в том числе установку на машины ЭРА-ГЛОНАСС) берет на себя Moscow Tesla Club, становясь официальным дистрибьютором электрокаров.

В любом случае, в выигрыше останутся клиенты, которые получат все преимущества официального дилера при покупке, обслуживании и последующей продажи электрических автомобилей. Кроме того, есть надежда, что при легализации продаваемые Теслы станут приятно дешевле. Например, сейчас у Moscow Tesla Club можно купить хэтчбек Model S (на фото) по цене 4,8-7,5 млн. рублей.