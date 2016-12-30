Заключительный в этом году рейд по соблюдению правил перевозки детей прошел сразу в двух округах Мурманска

30 Декабря 2016 года, 18:10

МУРМАНСК/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – Сотрудники ОБ ДПС проверили автолюбителей Мурманска на соблюдение правил перевозки детей. Рейды проводились вблизи образовательных учреждений Ленинского и Первомайского округов.

«Вместе со Снегурочкой мы проверяли наличие удерживающих устройств в транспортных средствах и использование ремней безопасности и, к сожалению, не для всех родителей безопасность ребенка оказалось приоритетной», – рассказали «Би-порту» в ОБ ДПС ГИБДД УМВД по Мурманской области.

За прошедший месяц инспекторы выявили 24 факта перевозки несовершеннолетних без специальных средств безопасности. При этом в авариях за последние два месяца пострадали восемь маленьких пассажиров.

«Показательно столкновение двух автомобилей, произошедшее третьего ноября на проспекте Ленина. Женщина, сидящая на заднем пассажирском сидении и не пристегнутая ремнем безопасности, получила серьезные травмы головы и перелом костей носа, а пристегнутый рядом ребенок совершенно не пострадал. Тогда как мальчик, сидящий на переднем сидении встречного автомобиля без удерживающих устройств, получил травмы», – отмечает инспектор.