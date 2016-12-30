В каких регионах России тратят больше всего денег на новые авто

30 Декабря 2016 года, 21:43

Аналитики агентства «Автостат» провели исследование рынка новых «легковушек» и подсчитали выручку от их продажи за 11 месяцев 2016 года.

Всего за охватываемый период россияне потратили на покупку новых автомобилей 1 трлн 616 млрд рублей, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Лидером по выручке оказалась Москва - с января по ноябрь 2016 года в столице на покупку новых машин было потрачено 343,7 млрд рублей, что на 2,5% больше, чем в 2015-м. На долю Москвы приходится пятая часть продаж от общероссийского объема. Второе место в рейтинге у Подмосковья, в котором на покупку новых автомобилей потратили 123 млрд рублей (+5,8%). На третьем месте оказался Санкт-Петербург с долей в 120 млрд рублей и приростом в 12,2% по сравнению с 2015 годом.

Лучшим среди нестоличных субъектов России и четвертым в общем рейтинге стал Краснодарский край с результатом в 59 млрд рублей - это на 12,2% больше, чем в 2015 году. Пятая позиция у Татарстана с 55,7 млрд рублей (+7,4%).

ТОП-10 регионов по выручке на российском авторынке замыкают: Самарская (40,3 млрд руб.; +6,6%) и Свердловская (38,8 млрд руб.; +3,4%) области, Башкортостан (37,4 млрд руб.; +12,5%), Ростовская (36,7 млрд руб.; +6,6%) и Нижегородская (31,8 млрд руб.; +5,9%) области.

Аналитики «Автостата» отметили, что на долю ТОП-10 регионов пришлось 55% выручки от общего объема по России.

«При этом показатель каждого из оставшихся регионов по итогам 11 месяцев 2016 года составляет менее 30 млрд рублей, в связи с чем их доля оказывается ниже 2%-го рубежа», - добавили в агентстве.