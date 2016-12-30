В МАПП «Салла» 11 автомобилей находятся в очереди на выезд из России

03 Января 2017 года, 13:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 января/ БИ-ПОРТ – По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 13:00 в МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления шесть транспортных средств, на въезд в Россию ожидает оформления одно транспортное средство. Об этом «Би-порту» сообщили в ведомстве.

В МАПП Салла на выезд из России ожидают оформления 11 транспортных средств, на въезд в триРоссию движение свободно. В МАПП Лотта на выезд из России ожидают оформления 3 транспортных средства, на въезд в Россию движение свободно.