Три автомобиля ожидают оформления на выезд из России в МАПП «Лотта»

03 Января 2017 года, 15:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 января/ БИ-ПОРТ – По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 15:00 в МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления 3 транспортных средства, на въезд в Россию ожидает оформления 1 транспортное средство. Об этом «Би-порту» сообщили в ведомстве.

МАПП Лотта на выезд из России ожидают оформления 3 транспортных средства, на въезд в Россию ожидают оформления 2 транспортных средства.

В МАПП Салла на выезд из России ожидают оформления 6 транспортных средств, на въезд в Россию ожидают оформления 2 транспортных средства.