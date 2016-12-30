В МАПП «Салла» очереди на въезд ожидают четыре автомобиля

03 Января 2017 года, 17:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 января/ БИ-ПОРТ – По оперативной информации Мурманской таможни, предоставленной «Би-порту», по состоянию на 17:00 в МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидает оформления 2 транспортных средства, на въезд в Россию ожидает оформления 1 транспортное средство.

В МАПП Салла на выезд из России ожидают оформления 4 транспортных средства, на въезд в Россию движение свободно. В МАПП Лотта на выезд из России движение свободно, на въезд в Россию ожидают оформления 2 транспортных средства.