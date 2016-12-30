Пять автомобилей ожидают выезда из России в МАПП «Лотта»

04 Января 2017 года, 11:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 января/ БИ-ПОРТ - По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 11.00 часов в МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления 7 транспортных средств, на въезд в Россию ожидают оформления 3 автомобиля. Об этом «Би-порту» сообщили в ведомстве.

В МАПП Лотта на выезд из России ожидают оформления 5 транспортных средств, на въезд в Россию движение свободно. В МАПП Салла на выезд из России ожидают оформления 1 транспортное средство, на въезд в Россию движение свободно.