Очередь из трёх автомобилей сформировалась на выезде из России в МАПП «Салла»

04 Января 2017 года, 13:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 января/ БИ-ПОРТ - По оперативной информации Мурманской таможни, предоставленной «Би-порту», по состоянию на 13:00 в МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления 3 транспортных средства, на въезд в Россию ожидают оформления 2 автомобиля.

В МАПП Лотта на выезд из России ожидают оформления 1 транспортное средство, на въезд в Россию движение свободно. В МАПП Салла на выезд из России ожидают оформления 3 автомобиля, на въезд в Россию ожидают оформления 3 транспортных средства.